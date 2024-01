On this page

dyte-setup-screen

A screen shown before joining the meeting, where you can edit your display name, and media settings.

< dyte-setup-screen id = " dyte-el " style = " height : 360 px " > </ dyte-setup-screen >



< script >

const el = document . getElementById ( 'dyte-el' ) ;

el . meeting = meeting ;

</ script >