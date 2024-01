On this page

dyte-leave-meeting

A component which allows you to leave a meeting or end meeting for all, if you have the permission.

< div style = " width : 360 px " >

< dyte-leave-meeting id = " dyte-el " > </ dyte-leave-meeting >

</ div >



< script >

const el = document . getElementById ( 'dyte-el' ) ;

el . meeting = meeting ;

</ script >