< dyte-poll id = " dyte-el " > </ dyte-poll >







< script >



const el = document . getElementById ( 'dyte-el' ) ;







el . addEventListener ( 'dyteVotePoll' , ( e ) => {



console . log ( 'Voted' , e . detail ) ;



} ) ;







el . poll = {



id : 'poll-id' ,



question : 'Have you started using dyte yet?' ,



options : [



{



text : 'Yes' ,



votes : [ { id : 'vaibhavs-user-id' , name : 'Vaibhav' } ] ,



count : 0 ,



} ,



{



text : 'Nope' ,



votes : [ ] ,



count : 0 ,



} ,



] ,



anonymous : false ,



hideVotes : false ,



createdBy : 'Vaibhav' ,



createdByUserId : 'vaibhavs-user-id' ,



voted : [ ] ,



} ;