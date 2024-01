On this page

dyte-settings

A settings component to see and change your audio/video devices as well as see your connection quality.

Desktop View:

< dyte-settings class = " dyte-el " > </ dyte-settings >



Mobile View:

< dyte-settings size = " sm " class = " dyte-el " > </ dyte-settings >



< script >

const elements = document . getElementsByClassName ( 'dyte-el' ) ;

for ( const el of elements ) {

el . meeting = meeting ;

}

</ script >



< style >

dyte-settings {

height : 480 px ;

width : '100%' ;

max-width : 720 px ;

}

dyte-settings [ size = 'sm' ] {

max-width : 360 px ;

}

</ style >