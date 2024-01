On this page

dyte-settings-video

A component which lets to manage your camera devices and your video preferences.

Emits dyteStateUpdate event with data for toggling mirroring of self video:

{

prefs : {

mirrorVideo : boolean ;

}

}



< dyte-settings-video id = " dyte-el " > </ dyte-settings-video >



< script >

const el = document . getElementById ( 'dyte-el' ) ;

el . meeting = meeting ;

</ script >