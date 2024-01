On this page

dyte-idle-screen

A screen that handles the idle state, i.e; when you are waiting for data about the meeting, specifically the meeting object.

< dyte-idle-screen id = " dyte-el " style = " height : 360 px " > </ dyte-idle-screen >



< script >

const el = document . getElementById ( 'dyte-el' ) ;

el . config = { designTokens : { logo : '/logo/dark.svg' } } ;

</ script >