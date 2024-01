On this page

DyteDialogManager

A component which handles all dialog elements in a component such as:

dyte-settings

dyte-leave-meeting

dyte-permissions-message

dyte-image-viewer

dyte-remote-access-manager

This components depends on the values from states object.

function Example ( ) {

const [ states , setStates ] = useState ( { } ) ;



const setState = ( s ) => setStates ( ( states ) => ( { ... states , ... s } ) ) ;



return (

< Row >

< DyteButton onClick = { ( ) => setState ( { activeSettings : true } ) } >

Show Settings

</ DyteButton >

< DyteButton onClick = { ( ) => setState ( { activeLeaveConfirmation : true } ) } >

Show Leave Confirmation

</ DyteButton >

< DyteButton onClick = { ( ) => setState ( { activePermissionsMessage : true } ) } >

Show Permissions Troubleshooting UI

</ DyteButton >

< DyteButton onClick = { ( ) => setState ( { activeRemoteAccessManager : true } ) } >

Show Remote Access Manager

</ DyteButton >

< DyteDialogManager

meeting = { meeting }

states = { states }

onDyteStateUpdate = { ( e ) => setState ( e . detail ) }

/>

</ Row >

) ;

}