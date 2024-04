On this page

DyteParticipantTileView

This view will show Video of participant with combination of DyteMeetingNameTag and DyteAvatarView

If video is disabled then DyteAvatarView is visible to user.

init ( viewModel : VideoPeerViewModel )



viewModel: Instance of type VideoPeerViewModel

func pinView ( show : Bool )



This method is used to show/hide pin image on top left.