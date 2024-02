var menus = [ MenuType ] ( )



if meeting . localUser . permissions . host . canMuteAudio {

menus . append ( . muteAllAudio )

}



if meeting . localUser . permissions . host . canMuteVideo {

menus . append ( . muteAllVideo )

}



self . bottomSheet = DyteMoreMenuBottomSheet (

menus : menus ,

meeting : self . meeting ,

presentingViewController : self . presentingViewController )

self . bottomSheet . show ( )