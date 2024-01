DyteRecordingIndicator

A component which indicates the recording status of a meeting.

It will not render anything if no recording is taking place.

< dyte.io.uikit.view.DyteRecordingIndicator

android: id = " @+id/dyte_recording_indicator "

android: layout_width = " wrap_content "

android: layout_height = " wrap_content " />



To setup the DyteRecordingIndicator inside kotlin/Java code do as follows