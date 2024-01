DyteLeaveButton

A button which toggles visilibility of the leave confirmation dialog.

< dyte.io.uikit.view.controlbarbuttons.DyteLeaveButton

android: id = " @+id/dyte_leave_button "

android: layout_width = " 48dp "

android: layout_height = " 48dp "

app: dyte_cbb_showText = " false "

/>



To activate DyteLeaveButton, do as follows: