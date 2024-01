DyteGridPaginatorView

A component which allows you to change current page and view mode of active participants list.

< dyte.io.uikit.view.DyteGridPaginatorView

android: id = " @+id/dyte_grid_paginator "

android: layout_width = " wrap_content "

android: layout_height = " wrap_content " />



To setup the paginator inside kotlin/Java code do as follows