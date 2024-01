On this page

Local User - Events

Trigger an update when the local user joins / leave a room.

const roomJoined = useDyteSelector ( ( meeting ) => meeting . self . roomJoined ) ;



Triggered when the user starts / stops the video using enableVideo or disableVideo



const videoEnabled = useDyteSelector ( ( meeting ) => meeting . self . videoEnabled ) ;

const videoTrack = useDyteSelector ( ( meeting ) => meeting . self . videoTrack ) ;



useEffect ( ( ) => {

const videoElem = document . getElementById ( 'my-video' ) ;

if ( videoEnabled && videoTrack ) {

const stream = new MediaStream ( ) ;

stream . addTrack ( videoTrack ) ;

videoElem . srcObject = stream ;

videoElem . play ( ) ;

}

} , [ videoEnabled , videoTrack ] ) ;





Triggered when the user starts / stops the audio using enableAudio or disableAudio



const audioEnabled = useDyteSelector ( ( meeting ) => meeting . self . audioEnabled ) ;

const audioTrack = useDyteSelector ( ( meeting ) => meeting . self . audioTrack ) ;



useEffect ( ( ) => {

const audioElem = document . getElementById ( 'my-audio' ) ;

if ( audioEnabled && audioTrack ) {

const stream = new MediaStream ( ) ;

stream . addTrack ( audioTrack ) ;

audioElem . srcObject = stream ;

audioElem . play ( ) ;

}

} , [ audioEnabled , audioTrack ] ) ;





Triggered when the user starts / stops the screen share using enableScreenShare() or disableScreenShare() .

const screenShareEnabled = useDyteSelector ( ( meeting ) => meeting . self . screenShareEnabled ) ;

const screenShareTrack = useDyteSelector ( ( meeting ) => meeting . self . screenShareTrack ) ;



Subscribe to the deviceUpdate event to handle the changing video, audio and speaker devices

meeting . self . on ( 'deviceUpdate' , ( { device } ) => {



if ( device . kind === 'audioinput' ) {

console . log ( 'mic change' , device ) ;

}



if ( device . kind === 'videoinput' ) {

console . log ( 'camera change' , device ) ;

}



if ( device . kind === 'audiooutput' ) {

console . log ( 'speaker change' , device ) ;

}

} ) ;



Subscribe to the mediaScoreUpdate event to monitor network

meeting . self . on ( 'mediaScoreUpdate' , ( { kind , isScreenshare , score } ) => {

if ( kind === 'video' ) {

console . log (

` Your ${ isScreenshare ? 'screenshare' : 'video' } quality score is ` ,

score

) ;

}



if ( kind === 'audio' ) {

console . log ( 'Your audio quality score is ' , score ) ;

}



if ( score < 5 ) {

console . log ( 'Your media quality is poor' ) ;

}

} ) ;



In a WEBINAR setup, below events can be used to bring a user on to stage