On this page

Audio/video - Preview

For building audio/video preview

For AUDIO - The value of meeting.self.permissions.canProduceAudio needs to be ALLOWED

needs to be For VIDEO - The value of meeting.self.permissions.canProduceVideo needs to be ALLOWED

In the preset editor, toggle these settings under Media .

We'll be using DyteParticipantTileView , DyteInputField for building a preview tile and DyteMicToggleButton , DyteCameraToggleButton for media controls

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

< androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout

....

>



< dyte.io.uikit.view.participanttile.DyteParticipantTileView

android: id = " @+id/dyteparticipanttileview_setup_screen "

android: layout_width = " 0dp "

android: layout_height = " 0dp "

/>



< dyte.io.uikit.view.controlbarbuttons.DyteMicToggleButton

android: id = " @+id/dytemictoggle_setup_screen "

android: layout_width = " 48dp "

android: layout_height = " 48dp "

/>



< dyte.io.uikit.view.controlbarbuttons.DyteCameraToggleButton

android: id = " @+id/dytecameratoggle_setup_screen "

android: layout_width = " 48dp "

android: layout_height = " 48dp "

/>



< dyte.io.uikit.view.DyteLabel

android: id = " @+id/dyteLabelView "

android: layout_width = " 300dp "

android: layout_height = " 25dp "

android: text = " Join in as %s "

android: textColor = " #fff "

android: textSize = " 16sp "

/>



< dyte.io.uikit.view.DyteInputField

android: id = " @+id/textInputEditText "

android: layout_width = " 300dp "

android: layout_height = " 48dp "

android: hint = " Your name "

/>



< dyte.io.uikit.view.DyteJoinButton

android: id = " @+id/dytejoinbutton_setup_screen "

android: layout_width = " 300dp "

android: layout_height = " wrap_content "

/>



And on the kolin side we bind the newly added element like follows: