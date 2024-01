On this page

Participant Events

You can subscribe to events for all participants by implementing DyteParticipantEventsListener callback and then passing that object to meeting.addParticipantEventsListener(dyteParticipantEventsListener) method. Here are the supported methods:

Triggers an event when any participant joins the meeting.

private val participantEventsListener = object : DyteParticipantEventsListener {

override fun onParticipantJoin ( participant : DyteMeetingParticipant ) {

super . onParticipantJoin ( participant )



}

}



Triggers an event when any participant leaves the meeting.

private val participantEventsListener = object : DyteParticipantEventsListener {

override fun onParticipantLeave ( participant : DyteMeetingParticipant ) {

super . onParticipantLeave ( participant )



}

}



Triggers an event when there is any change in screenshares in a meeting.

private val participantEventsListener = object : DyteParticipantEventsListener {

override fun onScreenSharesUpdated ( ) {

super . onScreenSharesUpdated ( )





}

}



Whenever there is any change in GridInfo for the room following method is called.

private val participantEventsListener = object : DyteParticipantEventsListener {

override fun onGridUpdated ( gridInfo : GridInfo ) {

super . onGridUpdated ( gridInfo )



}

}



Trigger an event when any participant starts / stops video.

private val participantEventsListener = object : DyteParticipantEventsListener {

override fun onVideoUpdate ( videoEnabled : Boolean , participant : DyteMeetingParticipant ) {

super . onVideoUpdate ( videoEnabled , participant )



}

}



Trigger an event when any participant starts / stops audio.

private val participantEventsListener = object : DyteParticipantEventsListener {

override fun onAudioUpdate ( audioEnabled : Boolean , participant : DyteMeetingParticipant ) {

super . onAudioUpdate ( audioEnabled , participant )



}

}



Trigger an event when any is change in active speaker in the meeting.

private val participantEventsListener = object : DyteParticipantEventsListener {

override fun onActiveSpeakerChanged ( participant : DyteMeetingParticipant ) {

super . onActiveSpeakerChanged ( participant )



}



override fun onNoActiveSpeaker ( ) {

super . onNoActiveSpeaker ( )



}

}



Trigger an event when any is change in pinned participant in the meeting.

private val participantEventsListener = object : DyteParticipantEventsListener {

override fun onParticipantPinned ( participant : DyteMeetingParticipant ) {

super . onParticipantPinned ( participant )



}



override fun onParticipantUnpinned ( ) {

super . onParticipantUnpinned ( )



}

}



Triggers an event when any is change in active participants list in the meeting.