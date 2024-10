On this page

Audio/video - Preview

For building audio/video preview

For AUDIO - The value of meeting.self.permissions.canProduceAudio needs to be ALLOWED

For VIDEO - The value of meeting.self.permissions.canProduceVideo needs to be ALLOWED

In the preset editor, toggle these settings under Media .

We'll be using DyteParticipantTile , DyteAvatar , DyteNameTag , DyteAudioVisualizer for building a preview tile and DyteMicToggle and DyteCameraToggle for media controls

< DyteParticipantTile meeting = { meeting } participant = { meeting . self } >

< DyteAvatar participant = { meeting . self } />

< DyteNameTag participant = { meeting . self } >

< DyteAudioVisualizer participant = { meeting . self } slot = " start " />

</ DyteNameTag >

< View className = " absolute bottom-2 right-2 flex " >

< DyteMicToggle meeting = { meeting } size = " sm " > </ DyteMicToggle >

< DyteCameraToggle meeting = { meeting } size = " sm " > </ DyteCameraToggle >

</ View >

</ DyteParticipantTile >