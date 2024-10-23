Audio/video - Preview
For building audio/video preview
Permissions
- For AUDIO - The value of
meeting.self.permissions.canProduceAudioneeds to be
ALLOWED
- For VIDEO - The value of
meeting.self.permissions.canProduceVideoneeds to be
ALLOWED
In the preset editor, toggle these settings under
Media.
Media Preview and Controls
We'll be using
DyteParticipantTile,
DyteAvatar,
DyteNameTag,
DyteAudioVisualizer for building a preview tile and
DyteMicToggle and
DyteCameraToggle for media controls
<DyteParticipantTile meeting={meeting} participant={meeting.self}>
<DyteAvatar participant={meeting.self} />
<DyteNameTag participant={meeting.self}>
<DyteAudioVisualizer participant={meeting.self} slot="start" />
</DyteNameTag>
<View className="absolute bottom-2 right-2 flex">
<DyteMicToggle meeting={meeting} size="sm"></DyteMicToggle>
<DyteCameraToggle meeting={meeting} size="sm"></DyteCameraToggle>
</View>
</DyteParticipantTile>
import {
DyteParticipantTile,
DyteAvatar,
DyteNameTag,
DyteAudioVisualizer,
DyteMicToggle,
DyteCameraToggle,
DyteButton,
} from '@dytesdk/react-ui-kit';
import { useDyteMeeting } from '@dytesdk/react-web-core';
export default function CustomMeetingPreview() {
const { meeting } = useDyteMeeting();
return (
<View
className="flex h-full w-full flex-col items-center justify-center"
style={{ minHeight: '400px' }}
>
<View className="flex w-full items-center justify-around p-[10%]">
<View className="relative">
<DyteParticipantTile meeting={meeting} participant={meeting.self}>
<DyteAvatar participant={meeting.self} />
<DyteNameTag participant={meeting.self}>
<DyteAudioVisualizer participant={meeting.self} slot="start" />
</DyteNameTag>
<View
className="absolute flex"
style={{
bottom: '8px',
right: '8px',
}}
>
<DyteMicToggle meeting={meeting} size="sm"></DyteMicToggle>
<DyteCameraToggle meeting={meeting} size="sm"></DyteCameraToggle>
</View>
</DyteParticipantTile>
</View>
<View className="flex w-1/4 flex-col justify-between">
<View className="flex flex-col items-center">
<p>Joining as {meeting.self.name}</p>
</View>
<DyteButton
kind="wide"
size="lg"
onClick={async () => {
await meeting.join();
}}
>
Join
</DyteButton>
</View>
</View>
</View>
);
}