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DyteAudioVisualizer

An audio visualizer component which visualizes a participants audio.

Commonly used inside dyte-name-tag.

Props

iconPack

Icon pack

Default
defaultIconPack

isScreenShare

Audio visualizer for screensharing, it will use screenShareTracks.audio instead of audioTrack

Default
false
Type
boolean

participant

Participant object

size

Size

Type
"lg" | "md" | "sm" | "xl"

t

Language

Default
useLanguage()

variant

Variant

Default
'bars'
Type
"bars"