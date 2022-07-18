dyte-audio-visualizer
An audio visualizer component which visualizes a participants audio.
Commonly used inside
dyte-name-tag.
Props
iconPack
Icon pack
Default
defaultIconPack
Type
IconPack
isScreenShare
Audio visualizer for screensharing, it will use screenShareTracks.audio instead of audioTrack
Default
false
Type
boolean
participant
Participant object
Type
DyteParticipant | DyteSelf
size
Size
Type
"lg" | "md" | "sm" | "xl"
t
Language
Default
useLanguage()
Type
DyteI18n
variant
Variant
Default
'bars'
Type
"bars"